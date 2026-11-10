Двух украинцев арестовали в Польше за якобы шпионаж в пользу России. Фото: Patrick Pleul/Global Look Press

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двух украинцев, которых обвинили в якобы шпионаже в пользу России и проведении диверсий. Об этом со ссылкой на координатора спецслужб Томаша Семоняка сообщает RFM24.

По его словам, задержание произошло в Минске-Мазовецком. Двое молодых украинцев в возрасте 24 и 25 лет должны были, как утверждают польские правоохранители, распознавать и фотографировать стратегические объекты в Польше, а также совершать поджоги транспортных средств.

При этом сотрудники МВД установили, что преступники ранее меняли регистрационные номера автомобилей на номера, напоминающие те, которые использует украинская армия. Семоняк, не приведя доказательств, утверждает, что так злоумышленники якобы хотели пустить полицию по ложному следу и направить подозрения на Украину.

При этом польская прокуратура уже предъявила обвинения задержанным. Расследование этого дела ведется под надзором отдела междугородной прокуратуры в Лодзи.

Год назад, напомним, в Польше правоохранительные органы задержали двух граждан Украины. Их подозревают в работе на разведки других государств. По версии польской полиции, 34-летний мужчин и 32-летняя женщина собирали информацию о военном потенциале Польши.