Переговоры по Украине в Абу-Даби приостановлены: что происходит

Переговоры по Украине в Абу-Даби приостановились, объявлен перерыв Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби приостановились на перерыв. Об этом сообщил источник KP.RU в переговорной группе.

"Объявлен перерыв", - уточнил собеседник издания.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал прогнозировать шансы на продвижение к миру, пока идут переговоры.

На встрече российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, Киев представляет — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Со стороны США в переговорах участвуют Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.

Напомним, переговоры России, Украины и США стартовали в Абу-Даби 10 ноября и продлятся два дня. Предыдущая встреча в трехстороннем формате состоялась еще в феврале 2026 года в Женеве. Главной темой станут гарантии безопасности.