Переговоры по Украине в Абу-Даби приостановлены: что происходит

Трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби приостановились на перерыв. Об этом сообщил источник KP.RU в переговорной группе.
"Объявлен перерыв", - уточнил собеседник издания.
Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал прогнозировать шансы на продвижение к миру, пока идут переговоры.
На встрече российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, Киев представляет — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Со стороны США в переговорах участвуют Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.
Напомним, переговоры России, Украины и США стартовали в Абу-Даби 10 ноября и продлятся два дня. Предыдущая встреча в трехстороннем формате состоялась еще в феврале 2026 года в Женеве. Главной темой станут гарантии безопасности.