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НовостиВ мире10 ноября 2026 10:16

Туман спровоцировал цепное ДТП в Болгарии: погибли не менее 10 человек, столкнулись более 50 машин

Не менее 10 человек погибли в массовом ДТП с участием более 50 машин в Болгарии
Анна АДАМАЙТЕС
Не менее 10 человек погибли в массовом ДТП с участием более 50 машин в Болгарии

Не менее 10 человек погибли в массовом ДТП с участием более 50 машин в Болгарии

Фото: Оксана ЗУЙКО.

Губернатор области Ямбол Георгий Чалыков сообщил о гибели как минимум 10 человек в результате массовой аварии на автомагистрали «Фракия» в Болгарии. По данным Болгарского телеграфного агентства, в ДТП попали более 50 автомобилей, многие люди пострадали.

Авария произошла около 07:00 по местному времени на участках трассы между 289-м и 294-м километрами. Как уточнили в МВД страны, столкнулись несколько десятков грузовых и легковых автомобилей, а также автобус. Причиной происшествия стал густой туман. Спасательная операция продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в Финляндии на трассе № 4 возле города Лахти столкнулись более 50 автомобилей. В аварии пострадали 12 человек, среди возможных причин называли густой туман и гололед.