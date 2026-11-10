Врач рассказала, почему таблетки от боли могут обернуться новой проблемой

Частый прием обезболивающих иногда приводит к лекарственно-индуцированной головной боли. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Регулярный прием обезболивающих может не только навредить желудку, печени и почкам, но и привести к тому, что головная боль станет возникать чаще, предупредила врач-невролог Диана Хадаева. Таблетки способны временно скрыть симптомы серьезного заболевания и заставить человека отложить визит к врачу. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Однократный прием обезболивающего при знакомой головной или умеренной боли в животе сам по себе не опасен, если препарат человеку разрешен и соблюдена дозировка. Проблема начинается, когда таблетки используются регулярно», – объяснила врач.

По словам невролога, частый прием обезболивающих иногда приводит к лекарственно-индуцированной или абузусной головной боли. Таблетка ненадолго снимает неприятные ощущения, но затем приступы возвращаются чаще, и человеку снова требуется препарат. Риск повышается, если принимать простые анальгетики 15 и более дней в месяц.

Не менее опасно регулярно заглушать таблетками боль в животе. Она может быть признаком аппендицита, панкреатита, язвы и других заболеваний. Кроме того, некоторые обезболивающие раздражают слизистую желудка, повышают риск язвы и кровотечения, а передозировка парацетамола может повредить печень.

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