Экс-лидера «Тараканов!» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал бывшего лидера панк-группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина* на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Дорогомиловский районный суд города Москвы 23 июня 2026 года признал Спирина Д. А.* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иноагентах)», — говорится в решении суда.

Минюст признал Спирина* иноагентом в июне 2024 года. Ведомство уличило его в распространении материалов иностранных агентов. Кроме того, он активно критиковал решения властей и проведение СВО. А также распространял фейки о российских военных.

Ранее KP.RU рассказал, что суд оштрафовал жителя Воронежа за 45 тысяч рублей за несданную отчетность. Также судебный орган обязал предоставить Минюсту необходимые документы.

* — физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ.