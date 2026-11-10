Кравченко обвинил НАБУ и САП в попытках сорвать мирные переговоры по Украине Фото: REUTERS.

Бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко обвинил НАБУ и САП в попытке "сорвать мирные переговоры" и "нанести ущерб команде президента США Дональда Трампа". Он заявил, что эти органы стремятся ослабить власть Зеленского и установить контроль над правительством и Верховной Радой.

В интервью Washington Examiner Кравченко заявил, что НАБУ и САП активизировали расследования против украинской власти перед переговорами в Абу-Даби, чтобы "отвлечь участников и сосредоточить их на защите от уголовного преследования".

Он считает, что это выгодно России, так как мешает "успеху Зеленского" и команды Трампа. Кравченко также предположил, что действия ведомств могут быть координированы третьей стороной для срыва мирных соглашений.

Ранее KP.RU сообщил, что ещё в 2025 году тот же Трамп говорил похожие слова. Вот только он обвинял в срыве переговоров украинскую коррупцию, которая заполонила вообще все щели на Банковой, а не следователей, которые пытаются вскрыть этот гнойник.