«Мы были бы хорошими друзьями»: Байден рассказал о двухчасовом разговоре с Трампом

The Atlantic: Трамп говорил Байдену, что они были бы друзьями Фото: REUTERS.

Бывший президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп во время их первой встречи после выборов 2024 года выразил сожаление о том, что из-за политики они не стали друзьями. Об этом пишет издание The Atlantic со ссылкой на выдержки из готовящихся к публикации мемуаров экс-главы Белого дома под названием «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America).

По словам Байдена, традиционная протокольная встреча в Белом доме прошла в неожиданно теплой атмосфере. Действующий глава государства Трамп удивил собеседника подчеркнуто дружелюбным тоном и высоко оценил некоторые результаты работы прежней администрации.

«Спустя восемь дней после выборов 2024 года я, следуя президентской традиции, принял избранного президента. Трамп сразу же начал оживленно беседовать. Он удивил меня настолько дружелюбным тоном, что мне даже показалось, будто он меня разыгрывает», — поделился воспоминаниями Байден.

Политик добавил, что Трамп назвал его успехи в создании рабочих мест «выдающимися», признался в облегчении от отсутствия прямого соперничества с ним на выборах и предложил гипотетически вместе играть в гольф. «Знаешь, Джо, если бы не политика, думаю, мы были бы хорошими друзьями», — привел экс-лидер США слова действующего президента.

По словам Байдена, в ходе двухчасового разговора, изначально рассчитанного на 30 минут, избранный президент сосредоточил внимание на личностных характеристиках мировых лидеров, переведя обсуждение внешней политики в более неформальный формат.

Напомним, Трамп благодарил Байдена за «гладкий» процесс перехода от одной администрации к другой на встрече в Белом доме для передачи власти. Оба политика обращались друг к другу по именам, хотя во время избирательной кампании Байден избегал называть Трампа по имени.