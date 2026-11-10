Пять российских вузов получили предостережения Рособрнадзора: кто в списке

Рособрнадзор вынес предостережения пяти российским вузам Фото: Иван МАКЕЕВ.

Рособрнадзор объявил предостережения пяти образовательным организациям высшего образования, среди которых Университет ИТМО и Московский физико-технический институт (МФТИ). Об этом сообщило ведомство в своем канале в мессенджере MAX.

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований получили также Калининградский государственный технический университет, Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского и Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского.

Рособрнадзор предложил вузам принять меры для обеспечения соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Ранее KP.RU писал, что Рособрнадзор вынес предостережение Национальному исследовательскому Томскому государственному университету, причиной стали нарушения в сфере дополнительного профессионального образования.

Также Рособрнадзор объявлял предостережения четырем вузам, включая Балтийскую академию туризма и предпринимательства и Магнитогорский государственный технический университет.