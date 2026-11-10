В Болгарии протестующие освистали кортеж главы ЕК фон дер Ляйен Фото: REUTERS.

В Болгарии в городе Варна местные жители встретили протестом и освистали кортеж главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщил RT, опубликовав соответствующее видео.

Люди выстроились вдоль маршрута следования еврочиновницы. В руках они держали государственные флаги и плакаты "Варна хочет мира, а не войны!".

По данным телеканала, президент ЕК прибыла в Болгарию на переговоры по вопросам безопасности в Черном море.

Как писал сайт KP.RU, стоит отметить, что это не первый подобный случай с фон дер Ляйен в Болгарии. В сентябре прошлого года в городе Сопот состоялся митинг против визита главы ЕК. Активисты держали в руках плакаты с антивоенными лозунгами, включая призыв: "Урсула несет войну, Болгария хочет мира!"

При этом глава партии "Возрождение" Костадин Костадинов заявил о неприемлемости визита еврочиновницы, указав, что он организован прозападными кругами в болгарском правительстве без учета воли граждан.