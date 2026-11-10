На Украине хотят запретить аборты: подробности

В Кабмин Украины подали петицию с требованием изменить правила абортов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На Украине предложили запретить искусственное прерывание беременности по желанию женщины независимо от срока. Соответствующую петицию направили в Кабинет министров страны, сообщает «Судебно-юридическая газета».

Автор обращения предлагает оставить возможность абортов только по медицинским показаниям, если беременность угрожает жизни или здоровью женщины, а также в случае изнасилования. Кроме того, он выступает за введение десятидневного периода для обдумывания решения после обращения женщины.

В обоснование инициативы автор ссылается на положения Конституции Украины о праве на жизнь, а также на религиозные мотивы. Он считает, что законодательство должно предусматривать защиту человеческой жизни с момента зачатия.

Ранее KP.RU писал, что в апреле 2026 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против запрета абортов. Она заявила, что окончательное решение о прерывании беременности должно оставаться за женщиной