Стало известно о дополнительном налоге для мигрантов в 2027 году: кто и за что будет платить Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 2027 года трудовые мигранты будут обязаны платить дополнительный налог за каждого члена семьи, который переезжает в Россию вместе с ними. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на правительственном часе в Совете Федерации.

«Нами инициировано принятие закона, который финансово ограничит возможность трудовых мигрантов привозить в Россию своих неработающих родственников. С 2027 года на каждого прибывающего члена семьи будет распространяться дополнительное налогообложение», — говорится в сообщении от главы МВД.

Он подчеркнул, что инициатива ограничивает въезд неработающих родственников иностранных работников. Напомним, правительство сейчас делает особый упор на надзор за мигрантами. И эта политика дает уже свои плоды.

Президент РФ Владимир Путин в одном из выступлений подчеркивал, что России нужна иностранная рабочая сила, но важно, чтобы мигранты соблюдали закон нашей страны и поддерживали ценности, которые продвигаются.