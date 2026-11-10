Дочь убитого экс-мэра Самары Людмила Тархова просит вернуть изъятые 2 млн рублей Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Людмила Тархова, мать Екатерины Тарховой, которую обвиняют в убийстве своих бабушки Натальи и дедушки экс-мэра Самары Виктора Тархова, попросила суд вернуть свыше 2 млн рублей, изъятых из квартиры погибших как вещественное доказательство. Об этом сообщила ИС "Вести".

Издание уточнило, что 10 ноября в Самарском областном суде в рамках рассмотрения дела состоялись прения сторон по имущественным вопросам.

"Людмила Тархова … просит вернуть денежные средства в размере более 2 миллионов рублей, изъятые в ходе обысков из квартиры родителей — Виктора Тархова и его супруги Натальи", - говорится в публикации.

Адвокат потерпевшей отметил, что это были личные сбережения Людмилы, которые хранились в квартире ее родителей. Защита попросила суд зачислить изъятые средства на счет, который дочь Тарховых имеет, находясь в колонии. Юрист уточнил, что эти деньги могут пойти на покупку лекарств и на оказание пассивной помощи внуку Людмилы.

Как писал сайт KP.RU, ранее обвиняемая в убийстве внучка Екатерина Тархова рассказала, что после смерти своих бабушки и дедушки еще неделю жила в квартире с их телами. Также она утверждала, что сначала какие-то люди должны были забрать трупы родственников, но потом все переменилось.