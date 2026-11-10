Лавров: Армения сохранит право на коллективную защиту при ограничениях в ОДКБ Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Сергей Лавров заявил, что Армения сохранит право на коллективную безопасность в случае, если на саммите ОДКБ примут решение в связи с невыполнением Ереваном обязательств перед организацией. Об этом глава МИД России сообщил 10 ноября, во вторник.

«Даже после принятия этого решения у армянских коллег фактически сохранятся все основные права по Договору о коллективной безопасности, в том числе право на саму коллективную безопасность», — сказал представителям СМИ министр во время брифинга по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Сергей Лавров также сообщил, что лидерам стран ОДКБ представят проект решения о лишении Армении права голоса в органах организации из-за задолженности по членским взносам.

На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве 11 ноября планируется обсудить региональную и международную повестку. Вопрос о положении Армении в организации также остается открытым: ранее генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщал, что Ереван не участвует в основных мероприятиях объединения и не перечисляет членские взносы.