МИД РФ: Запад и Украина провоцируют Белоруссию, втягивая в конфликт Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Запад и Украина предпринимают активные попытки вовлечь Белоруссию в конфликт, однако Минск остаётся непоколебимым в своём стремлении избежать эскалации. Об этом рассказали в российском МИД.

Североатлантический альянс продолжает увеличивать свои наступательные военные возможности вдоль всей границы Белоруссии. Однако Минск неоднократно заявлял, что не настроен враждебно против НАТО. Президент республики Александр Лукашенко говорил, что не хочет военного столкновения с НАТО, поэтому не понимает ажиотажа западных военных у его границ.

Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, что Москва и Минск сделают все для взаимной безопасности. Ведь страны подписали договор о стратегическом партнерстве.