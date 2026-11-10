Лавров: Представители ЕС хотят выиграть время для киевского режима Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что европейские представители своим посещением Абу-Даби, где проходят трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса, хотят выиграть время для киевского режима.

"Обязательно надо купить время для своих клиентов киевского режима и использовать это время для того, чтобы восстановить хоть как-то, те потери которые он понес в военном плане", - сказал глава ведомства.

Дипломат подчеркнул, что Россия не согласится пойти на это. Об этом уже многократно сказано, заключил Лавров.

Как писал сайт KP.RU, постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что Москва не согласится заморозить украинский конфликт, поскольку это сохранит угрозу безопасности России и создаст условия для новой эскалации. Российская позиция тверда и неизменна, констатировал он.