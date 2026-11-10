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НовостиВ мире10 ноября 2026 11:36

Лавров: Заявки Армении на выход из ОДКБ и ЕАЭС ещё нет

В МИД РФ раскрыли, является ли Армения участником ОДКБ
Людмила МИТРОХИНА
Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Армения не подавала заявку о намерении покинуть ОДКБ и ЕАЭС. Об этом рассказал глава российского МИД РФ Сергей Лавров.

«Заявка такая не поступала, как не поступала и заявка о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС - ред.), хотя уже больше года как принят закон, по-моему, в Армении о начале официального процесса вступления в Евросоюз, что несовместимо с членством в ЕврАзЭС», — резюмировал глава российского МИД.

Напомним, до этого в Ереване отметили, что якобы потеряли интерес в участии в ОДКБ и рассматривают вопрос о выходе из альянса. В российском правительстве сочли такой посыл оскорбительным. Более того, Армения подчеркивает, что хочет направить все силы на евроинтеграцию. Но для этого ей придется выйти из ЕАЭС, поскольку это конкурирующий альянс.