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НовостиПолитика10 ноября 2026 11:43

Лавров высказался о дальнейшей судьбе Армении в ОДКБ

Лавров заявил, что Армению не станут выгонять из ОДКБ
Сергей ГАПЧУК
Лавров заявил, что Армению не станут выгонять из ОДКБ

Лавров заявил, что Армению не станут выгонять из ОДКБ

Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Армению не станут выгонять из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако вопрос задолженности Еревана в рамках организации остается открыт.

"Статья 25 нашей организации гласит: если задолженность бюджета ОДКБ превышает двухлетний период, то страна должна лишаться права голоса. Но дверь мы не захлопываем", — отметил дипломат.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лавров отметил, что Армения сохранит право на коллективную безопасность в случае, если на саммите ОДКБ примут решение в связи с невыполнением Ереваном обязательств перед организацией.

5 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна больше не заинтересована в членстве в ОДКБ. Однако позже в парламенте Армении опровергли слухи о выходе страны из ОДКБ.