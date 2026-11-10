Лавров высказался о дальнейшей судьбе Армении в ОДКБ

Лавров заявил, что Армению не станут выгонять из ОДКБ Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Армению не станут выгонять из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако вопрос задолженности Еревана в рамках организации остается открыт.

"Статья 25 нашей организации гласит: если задолженность бюджета ОДКБ превышает двухлетний период, то страна должна лишаться права голоса. Но дверь мы не захлопываем", — отметил дипломат.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лавров отметил, что Армения сохранит право на коллективную безопасность в случае, если на саммите ОДКБ примут решение в связи с невыполнением Ереваном обязательств перед организацией.

5 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна больше не заинтересована в членстве в ОДКБ. Однако позже в парламенте Армении опровергли слухи о выходе страны из ОДКБ.