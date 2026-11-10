Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Сейчас продолжаются переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби. Между тем главарь киевского режима Владимир Зеленский вновь устроил истерику на пустом месте и заявил, что ВСУ не будут выходить из Донбасса. Об этом пишет издание DR Nyheder, которому бывший комик дал интервью.

Зеленский начал разговаривать с журналистом в повышенном тоне и говорить, что он не понимает, что НАТО и США могут предложить ему взамен за выход из Донбасса. При этом президент США Дональд Трамп еще с прошлого года продвигает план, по которому Киев должен пойти на уступки и вывести своих военных из региона. Взамен Украина должна получить гарантии безопасности.

Ранее KP.RU рассказал, что в Кремле также выступают за медленный вывод войск Киева из Донбасса. Этот регион по праву стал российским в ходе референдума, поэтому Москва выдвигает это условие как основополагающее. Также важно устранить первопричины конфликта.