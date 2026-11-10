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НовостиПроисшествия10 ноября 2026 11:44

Множественные укусы и глубокие царапины: домашний кот напал на двоих детей в Саратовской области

В Саратовской области мейн-кун искусал двоих детей
Мария СПИРИДОНОВА
В Саратовской области мейн-кун искусал двоих детей. Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

В Саратовской области мейн-кун искусал двоих детей. Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

В Балаково Саратовской области произошёл инцидент с домашним котом породы мейн-кун, в результате которого серьёзные травмы получили двое детей. О случившемся сообщила Балаковская городская клиническая больница.

Как уточнили в медучреждении, домашнее животное нанесло детям множественные укусы, а также глубокие царапины на лице, голове и руках. Раны обработали, а пострадавшим назначили экстренную вакцинацию. Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Курганинске Краснодарского края питбули напали на 12-летнего мальчика. Ребёнок вместе с другом пошёл на рыбалку на частное озеро. Подростки заплатили 500 рублей за вход. Однако охранник, увидев детей, спустил на них собак. Животные повалили подростка на землю и покусали лицо школьника.