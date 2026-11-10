Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире10 ноября 2026 11:59

Во Франции похитили и сожгли частицу мощей Николая Чудотворца: злоумышленник объяснил свой поступок

Во Франции вандал украл и сжёг частицу мощей Николая Чудотворца
Анна АДАМАЙТЕС
Во Франции вандал украл и сжёг частицу мощей Николая Чудотворца

Во Франции вандал украл и сжёг частицу мощей Николая Чудотворца

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Во Франции мужчина похитил из базилики Сен-Николя-де-Пор частицу мощей Николая Чудотворца, а затем сжег и раздавил ее. О случившемся сообщил приход святого Николая в Лотарингии в соцсетях.

Кражу обнаружили 2 ноября, после чего священник обратился в полицию. Подозреваемого быстро задержали. По данным портала Tribune Chretienne, он объяснил свой поступок «борьбой с фетишизмом», приравняв почитание мощей к суеверию.

Уничтоженный фрагмент кости длиной около двух сантиметров находился в отдельном стеклянном футляре в сокровищнице базилики. Представители прихода назвали произошедшее серьезным ударом по истории и религиозным чувствам верующих. В публикации портала отмечается, что это уже третье нападение на храм с начала года.

Ранее KP.RU писал, что во Франции из частного музея похитили уникальную книгу «Апокалипсис» весом 210 килограммов. Ее бронзовую обложку создал Сальвадор Дали, издание существует в единственном экземпляре.