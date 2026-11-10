В Москве в преддверии зимы промыли более 1,1 тысячи памятников

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о подготовке столичных памятников к зиме.

«Выполнены комплексные промывки памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Каждый объект очистили по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния», – сообщил заммэра.

Чтобы привести в порядок памятники, использовали при необходимости автогидроподъемники и поливомоечные машины. Титановые памятники очистили нейтральным раствором. Для гранитных применяли специальные составы, позволяющие эффективно убирать солевые разводы.

Все средства для очистки памятников безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Во время работ сначала проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. Затем памятник промывают водой. Далее наносят вспененный раствор. Его через 10 минут смывают сильным напором воды. А на финише монумент насухо вытирают.

Сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь. Регламентные работы проводят один раз в месяц. Если памятник сильно загрязнен, например, из-за плохой погоды, то его моют чаще – каждые две недели.