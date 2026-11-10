На Украине сотрудники ТЦК схватили на улице многодетного отца с отсрочкой: что с мужчиной

Лубинец: на Украине сотрудники ТЦК силой задержали многодетного отца с отсрочкой Фото: REUTERS.

В Черновцах сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) силой увезли многодетного отца, имевшего действующую отсрочку от мобилизации. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, к нему обратилась жена мужчины — участника боевых действий. Неизвестные затолкали его в микроавтобус в центре города, после чего мужчину перевозили между несколькими учреждениями в Черновцах и Винницкой области. Лубинец утверждает, что задержанному угрожали пистолетом и применяли к нему физическую силу.

Как заявил омбудсмен, отсрочку мужчины в течение суток дважды отменяли вручную, хотя электронная система подтверждала его право на нее как отца троих детей. Представители ТЦК при этом давали противоречивые объяснения о том, кто задержал мужчину и куда его доставил. В итоге мужчину освободили. Государственное бюро расследований проводит проверку, начальнику одного из отделов районного ТЦК и другим военнослужащим предъявили обвинения.

Ранее KP.RU писал, что в Днепропетровской области сотрудники ТЦК силой посадили мужчину в автомобиль, а после того, как ему стало плохо, выбросили возле мусорной свалки.