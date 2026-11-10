Дата-центры бегут из Киева: половина мощностей скоро окажется в ЕС Фото: REUTERS.

Украинские компании массово вывозят серверы из Киева в западные регионы страны и за рубеж. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на участников рынка.

По оценкам издания, на Украине работает от 30 до 50 с лишним дата-центров. Повреждения инфраструктуры спровоцировали самый серьёзный кризис в отрасли за всю её историю. Собеседники газеты описывают ситуацию прямо: столица стремительно теряет цифровую инфраструктуру, миграция идёт лавиной. Клиенты либо уже вывезли оборудование, либо делают это прямо сейчас. Часть киевских площадок заполнена наполовину, некоторые опустели на две трети или вообще стоят пустыми.

Бизнес понял простую вещь: годами выстроенная в Киеве система больше не считается надёжной защитой. Компании переносят IT-системы на запад Украины, а всё чаще — в Евросоюз. Один из игроков рынка признался, что инвестиции в площадки в ЕС выросли в разы из-за резкого спроса. Если раньше за границей размещалось около 20% мощностей, то к концу года соотношение может сравняться — 50 на 50. И в 2027-м тенденция, скорее всего, продолжится.

Ранее стало известно, что российские войска в ходе массированных ударов по объектам в Киеве поразили дата-центр, обеспечивавший передачу данных боевикам ВСУ.