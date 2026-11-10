Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 ноября 2026 12:30

Переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби продолжатся 11 ноября

В ОАЭ проходит трехсторонняя встреча по урегулированию на Украине
Сергей ГАПЧУК
Переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби продолжатся 11 ноября Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби продолжатся 11 ноября Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Мирные переговоры в трехстороннем формате между Россией, США и Украиной в Абу-Даби продолжатся. Об этом KP.RU сообщил источник в российской делегации.

Собеседник издания отметил, что встреча пройдет во вторник, 11 ноября.

Как писал сайт KP.RU, российские и украинские переговорщики разговаривают на русском языке. Источник подчеркивал, что все русские говорят по-русски.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейцы своим посещением Абу-Даби, где проходят трехсторонние переговоры по Украине, хотят выиграть время для киевского режима.

По его словам, Европе обязательно надо купить время для своих клиентов из Киева и использовать это время для того, чтобы восстановить хоть как-то, те потери которые он понес в военном плане.