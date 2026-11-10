Переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби продолжатся 11 ноября Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Мирные переговоры в трехстороннем формате между Россией, США и Украиной в Абу-Даби продолжатся. Об этом KP.RU сообщил источник в российской делегации.

Собеседник издания отметил, что встреча пройдет во вторник, 11 ноября.

Как писал сайт KP.RU, российские и украинские переговорщики разговаривают на русском языке. Источник подчеркивал, что все русские говорят по-русски.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейцы своим посещением Абу-Даби, где проходят трехсторонние переговоры по Украине, хотят выиграть время для киевского режима.

По его словам, Европе обязательно надо купить время для своих клиентов из Киева и использовать это время для того, чтобы восстановить хоть как-то, те потери которые он понес в военном плане.