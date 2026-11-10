Лавров: Киев желает наказать союзников России по ОДКБ Фото: REUTERS.

Киев стремится наказать союзников России по Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета министров министров иностранных стран-участниц ОДКБ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я не исключаю, что на каком-то этапе, в таком, знаете, агрессивном раже, вполне может киевский режим начать наказывать наших друзей и союзников», - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что уже сейчас киевский режим наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры, основными акционерами которых выступают союзники РФ по ОДКБ.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин призвал страны ОДКБ наращивать координацию действий на фоне напряженной международной обстановки. По словам главы государства, за время сотрудничества участники организации приобрели значительный совместный опыт.