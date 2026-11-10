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НовостиОбщество10 ноября 2026 12:43

«Яндекс» признал потерю 2,8% данных Yandex Cloud после атак на дата-центры

Данные использующих бэкапы в Yandex Cloud сохранены на 100%
Семен ЗИМИН
«Яндекс» признал потерю 2,8% данных Yandex Cloud после атак на дата-центры

«Яндекс» признал потерю 2,8% данных Yandex Cloud после атак на дата-центры

Фото: REUTERS.

«Яндекс» сообщил о безвозвратной потере части данных в облачном сервисе после атак беспилотников на дата-центры в октябре. По информации пресс-службы компании, речь идёт о 2,84% клиентской информации на платформе Yandex Cloud — эти файлы спасти не удалось.

Инженерам удалось вернуть доступ к 97,16% данных. Оставшиеся проценты потеряны из-за критических повреждений оборудования, а резервных копий на платформе у этих клиентов не было. В «Яндексе» уточнили: у тех, кто пользовался бэкапами, сохранено 100% информации.

Чтобы подобное не повторилось, компания меняет правила игры. Теперь при создании новых виртуальных машин резервное копирование будет включено по умолчанию — клиентам не придётся подключать его вручную.

Напомним, уже 23 октября специалисты «Яндекса» отчитались о восстановлении примерно 90% клиентских данных. Часть информации тогда перенесли в новую локацию ради безопасности.