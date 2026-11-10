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НовостиОбщество10 ноября 2026 12:44

В Смоленской области продолжается реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни"

В рамках данного проекта завершены ремонтные работы еще на пяти автодорогах в нескольких муниципальных округах региона
Фото: министерство транспорта Смоленской области.

Фото: министерство транспорта Смоленской области.

В Духовщинском муниципальном округе отремонтирован участок дороги «Витязи – Духовщина – Белый – Нелидово». Дорожными строителями выполнен существенный объем работ: фрезерование старого покрытия, укладка выравнивающего и верхнего слоёв асфальта, укрепление обочин. Также установлены новые дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение и сигнальные столбики, нанесена разметка.

Схожий объём работ произведён в Рославльском муниципальном округе на участке дороги Николаевское – Савеево – Присмара.

В Смоленском муниципальном округе приведён в порядок участок дороги «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель – Замошье».на данном участке, помимо обновления покрытия и укрепления обочин, установлены дорожные знаки на металлических стойках и сигнальные столбики, нанесена разметка.

В Ершичском муниципальном округе завершён ремонт участка дороги Рославль – Ершичи. Здесь обустроены тротуары и отремонтированы автобусные остановки. и также нанесена разметка.

В Сафоновском и Холм-Жирковском муниципальных округах отремонтирован участок дороги М1 «Беларусь» – Холм-Жирковский.

"Наша задача – сделать дороги региона безопасными и удобными для всех участников движения. Работа в этом направлении ведётся системно. В 2026 году ремонтируем более 200 дорог в муниципалитетах, 28 региональных дорог и 16 – в областном центре. Всего обновим почти 305 километров автомобильных дорог", - отметил в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.