Дочь Михаила Ефремова стала владелицей квартиры умершей матери. Фото Ekaterina Tsvetkoval/GLOBAL LOOK PRESS

Старшая дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария стала владелицей квартиры своей матери, актрисы Ксении Качалиной. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров в Брюсовом переулке в Москве. Недвижимость в доме 1914 года постройки оценивается примерно в 60 миллионов рублей. Качалина получила ее после развода с Ефремовым в 2004 году.

После смерти актрисы в декабре 2025 года квартира почти год оставалась без присмотра. Дочь не спешила оформлять наследство, однако теперь жилье официально перешло в ее собственность.

Ранее KP.RU писал, что отец Жанны Фриске Владимир заявил о намерении переоформить квартиру умершей певицы на внучку Луну. При этом сын умершей певицы Платон, также имеющий отношение к наследству, рисковал остаться без доли в недвижимости.