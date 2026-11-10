Почему антидепрессанты назначают даже тем, у кого нет депрессии: ответ психолога

Назначение антидепрессантов не обязательно означает, что у человека есть депрессия. Фото: Оксана ЗУЙКО.

Антидепрессанты назначают не только при депрессии. Клинический психолог Игорь Мартынов рассказал, в каких случаях применяют такие препараты. Об этом пишет РИАМО.

«Их назначают при некоторых тревожных расстройствах, панических атаках, обсессивно-компульсивном и посттравматическом стрессовом расстройствах. Отдельные препараты используются при хронической и нейропатической боли, а некоторые – для профилактики мигрени», – поделился Мартынов.

По словам психолога, в некоторых случаях антидепрессанты помогают и при функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта. Например, при хронической боли врач может назначить такой препарат, чтобы уменьшить неприятные ощущения, улучшить сон и качество жизни пациента.

При этом назначение антидепрессантов не обязательно означает, что у человека есть депрессия. Разные препараты действуют по-разному, поэтому врач подбирает лекарство с учетом состояния пациента и конкретной проблемы.

Ранее врач Селиванова рассказала, какие лекарства могут вызывать набор веса. Она объяснила, после приема каких препаратов возникает синдром отмены.