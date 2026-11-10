Кушнер заявил о готовности Путина к миру при надлежащих условиях Фото: REUTERS.

Москва и президент РФ Владимир Путин готовы к мирному урегулированию конфликта при соблюдении определенных условий. Об этом журналистам заявил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

По его словам, на основе проведенных встреч с российским лидером делаются положительные выводы.

«Большинство вопросов европейцев касаются того, действительно ли Россия и президент Путин готовы к миру. Из того, что мы со Стивом от Путина слышали, мы можем довольно уверенно говорить — да, при надлежащих условиях», — заявил он.

Спецпредставитель Трампа добавил, что российская сторона при обсуждении перспектив переговоров выражает аналогичные сомнения и стремится понять, действительно ли европейские страны и Киев готовы к заключению долгосрочного мира по-настоящему.

Напомним, Путин заявлял о необходимости достижения мирных договоренностей по Украине, которые позволят предотвратить новые жертвы и завершить конфликт на приемлемых для Москвы условиях.