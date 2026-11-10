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НовостиПолитика10 ноября 2026 13:00

Лавров: ЕС хочет отработать ввод войск на Украину во время учений в Польше

Лавров заявил, что Европа хочет ввести свои силы на территорию Украины в случае прекращения огня
Мария МАМАЕВА
Лавров: ЕС хочет отработать ввод войск на Украину во время учений в Польше

Лавров: ЕС хочет отработать ввод войск на Украину во время учений в Польше

Фото: REUTERS.

Страны Евросоюза планируют отработать ввод войск на территорию Украины в ходе учений в Польше. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Где-то десяток или дюжина стран Евросоюза начали на территории Польши проводить учения. Да, пока там только 2 тысячи человек участвуют. Но легенда-то учений - ввод войск на Украину для защиты киевского нацистского режима от РФ», - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что Европа не скрывает плана, который у нее есть: после прекращения огня ЕС заведет «стабилизационные силы» на подконтрольную киевскому режиму территорию.

Ранее KP.RU сообщал, что в МИД России прокомментировали учения «коалиции желающих» накануне трехсторонней встречи в Абу-Даби. Как подчеркнули в ведомстве, на фоне систематической демонстрации приверженности эскалации европейцам нечего делать за столом переговоров по Украине.