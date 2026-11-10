Мирошник: ВСУ перед переговорами в Абу-Даби выпустили свыше 8 тысяч боеприпасов Фото: REUTERS.

В течение недели ВСУ выпустили по территории РФ более 8,2 тысячи боеприпасов перед переговорами по Украине. Об этом рассказал посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник.

Кроме того, киевский режим намеренно совершал террористические атаки на пассажирские автобусы. Из-за череды ударов погибли гражданские люди. За последнее время насчитывается семь жертв.

Напомним, киевский режим только громко заявляет о мирном урегулировании. На самом деле, Украина настроена на продолжение конфликта. Она не соблюдает договоренности, а перед важными встречами и переговорами лишь усиливает террористические атаки. Причем Киев зачастую выбирает своими целями гражданские объекты на территории РФ. ВСУ это делают с целью раскачать российское общество.