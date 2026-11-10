Парапланерист из России два часа висел на высоковольтных проводах в Индии Фото: Иван ВИСЛОВ.

Российский парапланерист пробыл на высоковольтных проводах в Индии около двух с половиной часов. Мужчина взлетел с Бир-Биллинга, популярного места для парапланеризма в индийском штате Химачал-Прадеш, и оказался в ловушке на высоковольтных линиях электропередачи. Он повис на высоте около 45 метров от земли.

По данным NDTV, после инцидента подача электричества на линии сразу была прекращена, что спасло жизнь россиянину. Затем спасатели приступили к подготовке эвакуации. Внизу также развернули защитный тент на случай падения пилота.

Турист провёл на проводах примерно два с половиной часа, прежде чем его удалось снять. О его состоянии пока не сообщается.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Свердловской области. Трагедия произошла 28 августа 2026 года в Черекском районе. Спасатели нашли тело 69-летнего мужчины на деревьях после сообщений о застрявшем парашюте 27 августа. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, при приземлении.