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НовостиПолитика10 ноября 2026 13:23

Над Черным морем замечен разведывательный беспилотник НАТО Magma10

Принадлежащий ВВС Италии разведывательный беспилотник пролетел над акваторией Черного моря
Мария МАМАЕВА
Над Черным морем замечен разведывательный беспилотник НАТО Magma10

Над Черным морем замечен разведывательный беспилотник НАТО Magma10

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА.

Разведывательный беспилотник НАТО с позывным Magma10, принадлежащий военно-воздушным силам Италии, был замечен над акваторией Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Уточняется, что беспилотник поднялся в воздух с авиационной базы на Сицилии около 11:15 по мск. После этого он отправился на восток и пересек Балканский полуостров при выключенном транспондере. Он также сделал одну петлю над акваторией. По состоянию на 15:50 по мск БПЛА начал держать курс на запад.

Ранее KP.RU сообщал, что зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II был замечен над нейтральными водами Черного моря дважды за неделю. Разведывательный борт совершал полеты, следуя по маршруту с запада на восток и обратно.