Над Черным морем замечен разведывательный беспилотник НАТО Magma10 Фото: Наталья ПАРТОЛИНА.

Разведывательный беспилотник НАТО с позывным Magma10, принадлежащий военно-воздушным силам Италии, был замечен над акваторией Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Уточняется, что беспилотник поднялся в воздух с авиационной базы на Сицилии около 11:15 по мск. После этого он отправился на восток и пересек Балканский полуостров при выключенном транспондере. Он также сделал одну петлю над акваторией. По состоянию на 15:50 по мск БПЛА начал держать курс на запад.

Ранее KP.RU сообщал, что зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II был замечен над нейтральными водами Черного моря дважды за неделю. Разведывательный борт совершал полеты, следуя по маршруту с запада на восток и обратно.