Германии предрекли потерю почти миллиона рабочих мест: в чем причина

Handelsblatt: ФРГ в ближайшие 15 лет потеряет около 1 млн рабочих мест из-за ИИ Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum / www.imago-images.de / Global Look Press

Германия в ближайшие 15 лет может потерять из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ) около 800 000 рабочих мест. Об этом заявила глава Федерального агентства по трудоустройству ФРГ Андреа Налес. Ее слова приводит издание Handelsblatt.

Однако Налес выразила надежду, что благодаря этой технологии в Германии появится аналогичное количество новых рабочих мест.

По ее словам, ряд секторов экономики пострадают от этих потерь больше всех. Среди них поставщики бизнес-услуг и аналитики в страховых компаниях и банках.

Глава ведомства в этой связи призвала наращивать инвестиции в ИИ в ФРГ, но только если это повысит производительность труда, а не потому что это является модным.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал сокращение рабочих мест в немецкой промышленности. По его словам, Германия должна оставаться индустриальной страной, несмотря на рост банкротств.

При этом, по данным Allianz Trade, в первой половине текущего года в ФРГ обанкротились более 30 компаний с оборотом не менее 50 млн евро, что на 10% больше, чем в 2025 году.