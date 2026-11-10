Умерла Туки Смит, модель и экс-возлюбленная Роберта Де Ниро

Туки Смит, американская актриса, модель и бывшая спутница актера Роберта Де Ниро Фото: EAST NEWS.

В Нью-Йорке на 75-м году умерла Туки Смит, американская актриса, модель и бывшая спутница актера Роберта Де Ниро. Об этом пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, артистка ушла из жизни в одной из нью-йоркских больниц после долгих лет борьбы с рассеянным склерозом.

Туки Смит получила известность в 1970-х годах как звезда подиумов, а позднее успешно построила актерскую карьеру на американском телевидении и в кинематографе. В актерском багаже Смит роли в популярных проектах, среди которых сериалы «Полиция Майами: Отдел нравов» и «Жена священника» с участием Уитни Хьюстон и Дензела Вашингтона.

Помимо съемок и модельной карьеры, Туки Смит в 1990-х годах владела популярным рестораном Toukie's в нью-йоркском районе Сохо. С 1988 по 1996 год Смит состояла в отношениях с актером Робертом Де Ниро, в браке с которым родились сыновья-близнецы Эйрин и Джулиан Генри.

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