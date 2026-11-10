В Магнитогорске задержали криминального авторитета и начальника колонии

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В Челябинской области правоохранители задержали криминального авторитета и начальника исправительной колонии №18 в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН России.
«В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий задержаны начальник исправительной колонии №18 ГУФСИН России по Челябинской области и один из осужденных, отбывающий наказание в учреждении», - говорится в сообщении.
Криминальный авторитет и начальник колонии были задержаны сотрудниками ФСИН и ФСБ России по Челябинской области. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям за превышение должностных полномочий и занятие высшего положения в преступной иерархии. Сейчас с ними проводятся неотложные следственные действия.
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