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НовостиПроисшествия10 ноября 2026 13:50

В Магнитогорске задержали криминального авторитета и начальника колонии

В Челябинской области возбудили уголовное дела против начальника колонии в Магнитогорске и одного из ее заключенных
Мария МАМАЕВА
В Магнитогорске задержали криминального авторитета и начальника колонии

В Магнитогорске задержали криминального авторитета и начальника колонии

Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Челябинской области правоохранители задержали криминального авторитета и начальника исправительной колонии №18 в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН России.

«В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий задержаны начальник исправительной колонии №18 ГУФСИН России по Челябинской области и один из осужденных, отбывающий наказание в учреждении», - говорится в сообщении.

Криминальный авторитет и начальник колонии были задержаны сотрудниками ФСИН и ФСБ России по Челябинской области. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям за превышение должностных полномочий и занятие высшего положения в преступной иерархии. Сейчас с ними проводятся неотложные следственные действия.

Ранее KP.RU сообщал, что в МВД РФ заявили о задержании членов хакерской группировки «Вася Грек», которая специализирована соль на целевых фишинговых атаках на российские и зарубежные компании.