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НовостиВ мире10 ноября 2026 13:55

Главный оппонент Зеленского предположил, когда может закончиться конфликт на Украине

Залужный: конфликт на Украине закончится после раздела мира
Людмила МИТРОХИНА
Валерий Залужный

Валерий Залужный

Фото: REUTERS.

Конфликт на Украине завершится после раздела мира на сферы влияния. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании и главный оппонент главаря киевского режима Владимира Зеленского Валерий Залужный. Свое мнение он выразил в авторской колонке «Украинская правда».

«(Конфликт — прим. ред.) закончится только тогда, когда новый раздел мира на сферы влияния завершится. Такое разделение и глобальное решение исторически возникают после глобальных войн», — резюмировал бывший представитель киевского режима.

На самом деле конфликт на Украине мог бы завершиться даже завтра. Зеленский сам затягивает противостояние. В Кремле отметили, что Зеленский лучше других знает, что ему нужно делать, чтобы прекратить конфликт на Украине. В частности, речь идет о выводе войск с Донбасса, однако бывший комик только сыпет громкими заявлениями и срывает всяческие договоренности.