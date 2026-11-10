Число жертв нападения медведей в России выросло до 33 человек Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

В Кировской области в результате нападения медведя погиб мужчина, он стал 33 жертвой в в стране в результате атак хищников на людей с весны этого года. Об этом сообщило РИА Новости.

"7 ноября в охотничьих угодьях Юрьянского муниципального округа во время охоты на лося мужчина оказался в непосредственной близости от берлоги, где на него напал медведь. От полученных травм мужчина скончался", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным агентства, больше всего случаев смертельных нападений бурых медведей на человека зафиксировано в Красноярском крае - 9. Следом идет Иркутская область, где от лап хищного зверя погибли семь человек.

Как писал сайт KP.RU, 9 ноября в Томской области медведь напал на 52-летнего мужчину. К счастью, пострадавший выжил и был отправлен в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Однако ранее в Богучанском округе на севере Красноярского края произошло смертельное нападение хищника. Жертвой медведя стал сторож местной производственной базы.