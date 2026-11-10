СК: дела против 17 подростков о нападениях на школы передали в суды Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следственные органы России в 2026 году направили в суды уголовные дела в отношении 17 подростков, обвиняемых в нападениях на школы и подготовке таких преступлений. Об этом 10 ноября, во вторник, сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что семиклассник напал на 24-летнего учителя истории в школе № 32 Дзержинска после замечания на уроке, к проверке подключилась полиция. Региональный министр образования Михаил Пучков заявил о недопустимости такого поведения у школьников.