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НовостиПроисшествия10 ноября 2026 14:08

СК: дела против 17 подростков о нападениях на школы передали в суды

Уголовные дела, направленные в суд, касаются как самих нападений на учебные учреждения, так и подготовок к ним
Анна АДАМАЙТЕС
СК: дела против 17 подростков о нападениях на школы передали в суды

СК: дела против 17 подростков о нападениях на школы передали в суды

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следственные органы России в 2026 году направили в суды уголовные дела в отношении 17 подростков, обвиняемых в нападениях на школы и подготовке таких преступлений. Об этом 10 ноября, во вторник, сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что семиклассник напал на 24-летнего учителя истории в школе № 32 Дзержинска после замечания на уроке, к проверке подключилась полиция. Региональный министр образования Михаил Пучков заявил о недопустимости такого поведения у школьников.