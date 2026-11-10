В Петербурге начали сносить постройки бывшего СИЗО «Кресты» Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Санкт-Петербурге начали частично сносить постройки на территории бывшего следственного изолятора «Кресты». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, уже демонтировали блок подготовки заключенных к конвоированию. Через эти помещения арестанты проходили перед отправкой из СИЗО, откуда их забирал специальный транспорт.

Работы ведутся на территории бывшего изолятора, который готовят к преобразованию в общественно-культурное пространство. При этом комплекс имеет статус объекта культурного наследия. Ранее сообщалось, что его исторические здания планируют сохранить и реставрировать.

В сентябре 2026 года бывший СИЗО «Кресты» закрыли для посетителей перед началом реставрации, экскурсии туда больше не водят.