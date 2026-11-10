Александр Дрозденко: Ленинградскую разработку «Плот-47» представили Николаю Патрушеву

Фото: пресс-служба губернатора Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что разработка ленинградских инженеров «Плот-47» была представлена помощнику президента России, председателю Морской коллегии Николаю Патрушеву. Уникальная платформа, аналогов которой пока нет в России, предназначена для защиты неба от вражеских беспилотных летательных аппаратов.

«Это результат работы, которую мы начали летом при участии Морского совета при губернаторе Ленинградской области. Перед предприятиями стояла задача предложить собственные технические решения для защиты портов, военно-морских баз и других стратегических объектов от беспилотных угроз», - написал Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс» ( https://max.ru/drozdenko_au_lo/AaHEowKiD2c ).

Глава региона рассказал, что техническая новинка отлично показала себя во время испытаний на Ладоге. «Плот-47» с боевым модулем «Нарвал» успешно сбил все мишени, имитировавшие воздушные и морские БПЛА.

По словам губернатора, важной особенностью разработки является возможность создавать зональную защиту портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса. С помощью платформы защитники ленинградского неба могут существенно отодвинуть рубежи обнаружения и поражения целей от берега, а также засекать потенциальную угрозу еще до того, как вражеские беспилотники смогут нанести ущерб важным объектам.

«С разработкой ознакомился Николай Патрушев. Обсуждались вопросы поддержки отечественных технологий, дальнейших испытаний и научного сопровождения проекта. Для Ленинградской области, где сосредоточены крупнейшие морские порты и важные промышленные объекты, безопасность инфраструктуры имеет особое значение. При этом мы не только заинтересованы в надёжной защите, но и сами участвуем в создании необходимых технологий», - подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что взаимодействие с федеральными ведомствами позволит определить перспективы дальнейшего применения разработки.

Экспериментальная платформа «Плот-47» разработана для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и нефтеперерабатывающих предприятий от любых современных угроз, в том числе от безэкипажных катеров и беспилотников. Инновационное решение было разработано ленинградскими специалистами по поручению губернатора Александра Дрозденко.