Парадоксальная борьба с климатом: Билл Гейтс заработал миллиарды на свалках с утечками метана

Pro Publica: Гейтс заработал $2,6 млрд на свалках с превышением норм по метану Фото: REUTERS.

Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс получил 2,6 млрд долларов дивидендов от крупного американского оператора по утилизации отходов Republic Services. К такому выводу пришло издание Pro Publica по результатам собственного журналистского расследования.

Как следует из материалов публикации, миллиардер владеет крупным пакетом акций компании, который в настоящее время оценивается примерно в 29 млрд долларов, а его доля в капитале оператора выросла до 38%.

При этом расследование вскрыло серьезные экологические проблемы на объектах фирмы. На основе анализа отчетности Агентства по охране окружающей среды США (EPA) выяснилось, что с 2020 года инспекторы проверили около 40 из двухсот полигонов компании и зафиксировали свыше 1,4 тысячи случаев превышения допустимых концентраций метана. На отдельных участках показатели нормы были превышены в 100–300 раз, что создавало потенциальную угрозу взрывов.

Авторы расследования подчеркивают экологический парадокс ситуации. С одной стороны, Билл Гейтс активно позиционирует себя как борец с изменением климата, основав в 2015 году климатическую инициативу Breakthrough Energy и отказавшись в 2019 году от инвестиций в традиционные нефтегазовые активы. При этом его мусороперерабатывающая компания не только сталкивается с масштабными утечками метана, образующегося при разложении органики без доступа кислорода, но и выступала против инициатив по сокращению объемов органических отходов.

Напомним, Билл Гейтс очень любит пугать жителей планеты, заявляя о скором наступлении новой эпидемии и ужасном будущем из-за экологии.