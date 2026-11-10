В США раскрыли часть плана Трампа по диалогу с Путиным и Си Цзиньпином Фото: REUTERS.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам, что Дональд Трамп рассчитывает собрать трехсторонний саммит с лидерами России и Китая. Главная тема на повестке — ядерное оружие и его место в современном мире. По словам Рубио, подготовка такого контакта уже идет, и в ближайшее время по этому поводу могут появиться новости.

Американский президент, по словам госсекретаря, хочет, чтобы встреча состоялась, если для этого сложатся условия. В Вашингтоне исходят из того, что такие условия в принципе возможны.

При этом конкретные рамки будущей встречи пока только прорабатываются. Рубио не стал вдаваться в детали, но дал понять, что стороны уже ведут контакты по организации встречи лидеров на полях саммита АТЭС.

Ранее Владимир Путин, выступая перед участниками клуба «Валдай», заявил, что Россия обязана избежать применения ядерного оружия, даже если оно «висит на сцене спектакля».