Залужный: ВСУ истратили последний украинский снаряд еще весной 2022 года Фото: REUTERS.

Украинские военные использовали последний снаряд из собственных складских запасов страны еще весной 2022 года. Об этом журналистам заявил посол Украины в Британии, бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

"В конце апреля – начале мая 2022 года Вооруженные силы Украины выпустили свой последний снаряд, находившийся на наших складах", — заявил он.

По его признанию, западная помощь начала поступать киевскому режиму не сразу после истощения собственных запасов боеприпасов.

Как писал сайт KP.RU, ВСУ сильно зависит от помощи западных кураторов, а именно от поставок вооружения из-за рубежа, особенно из США. По данным агентства Bloomberg, без этой помощи киевскому режиму будет крайне сложно выдерживать давление российской армии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, поставляя оружие Украине, Запад продлевает агонию киевского режима, затягивает конфликт и умножает жертвы.