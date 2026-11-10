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НовостиПолитика10 ноября 2026 14:20

Экс-главком ВСУ Залужный признал тотальную зависимость Украины от западных боеприпасов

Залужный: ВСУ истратили последний украинский снаряд еще весной 2022 года
Сергей ГАПЧУК
Залужный: ВСУ истратили последний украинский снаряд еще весной 2022 года

Залужный: ВСУ истратили последний украинский снаряд еще весной 2022 года

Фото: REUTERS.

Украинские военные использовали последний снаряд из собственных складских запасов страны еще весной 2022 года. Об этом журналистам заявил посол Украины в Британии, бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

"В конце апреля – начале мая 2022 года Вооруженные силы Украины выпустили свой последний снаряд, находившийся на наших складах", — заявил он.

По его признанию, западная помощь начала поступать киевскому режиму не сразу после истощения собственных запасов боеприпасов.

Как писал сайт KP.RU, ВСУ сильно зависит от помощи западных кураторов, а именно от поставок вооружения из-за рубежа, особенно из США. По данным агентства Bloomberg, без этой помощи киевскому режиму будет крайне сложно выдерживать давление российской армии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, поставляя оружие Украине, Запад продлевает агонию киевского режима, затягивает конфликт и умножает жертвы.