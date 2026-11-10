Крымчанина осудили за госизмену при подготовке антироссийского кино Фото: Олег ЗОЛОТО.

Южный окружной военный суд приговорил кинематографиста из Крыма Нестора Штормового* к 20 годам лишения свободы по делу о государственной измене и участии в террористической организации. Об этом 10 ноября сообщил представитель суда, пишет ТАСС.

До 2021 года осужденный носил имя Василий Лапоногов*. Он снимал антироссийский фильм в интересах украинской подпольной организации «Атеш»**. Согласно приговору, первые пять лет Штормовой* проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение просило назначить ему 22 года лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что жительница Симферополя получила 20 лет колонии за государственную измену. Работая управляющей гостиницей, она передавала украинской разведке фотографии документов российских военнослужащих и привлекла к сбору информации своего несовершеннолетнего сына.

* - лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

** - Организация признана террористической и запрещена в России.