Российские военные поразили логистический центр "Эпицентр" в Кировограде Фото: REUTERS.

Российские войска поразили в Кировограде логистический центр "Эпицентр", используемый в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Сегодня днем в результате ударов поражен в городе Кировоград (Кропивницкий) логистический центр "Эпицентр"...", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, на территории центра осуществлялось хранение и распределение военных грузов.

Как писал сайт KP.RU, 10 ноября ВС РФ нанесли удары по двум электроподстанциям в Киевской области. Речь шла об энергообъектах в Переяславе и Яготине. Электроподстанции получили повреждения.

Днем ранее российская армия поразила логистический центр "Сухой порт" в Одессе, который был задействован в интересах ВСУ. В военном ведомстве отметили, что также был нанесен удар по сухогрузу в акватории Черного моря с вооружением и военным имуществом для ВСУ.