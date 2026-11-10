Российские военные поразили логистический центр "Эпицентр" в Кировограде

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Российские войска поразили в Кировограде логистический центр "Эпицентр", используемый в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
"Сегодня днем в результате ударов поражен в городе Кировоград (Кропивницкий) логистический центр "Эпицентр"...", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, на территории центра осуществлялось хранение и распределение военных грузов.
Как писал сайт KP.RU, 10 ноября ВС РФ нанесли удары по двум электроподстанциям в Киевской области. Речь шла об энергообъектах в Переяславе и Яготине. Электроподстанции получили повреждения.
Днем ранее российская армия поразила логистический центр "Сухой порт" в Одессе, который был задействован в интересах ВСУ. В военном ведомстве отметили, что также был нанесен удар по сухогрузу в акватории Черного моря с вооружением и военным имуществом для ВСУ.