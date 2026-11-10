Стали известны дата и место прощания с лидером группы "Разные люди" Чернецким

Лидера группы "Разные люди" Чернецкого похоронят 12 ноября в Санкт-Петербурге Фото: Роман Храмовник/ТАСС

Лидера рок-группы "Разные люди" Александра Чернецкого похоронят в среду в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на семью музыканта.

"Похороны пройдут на Богословском кладбище 12 ноября в 14:00", - сказал собеседник агентства.

В публикации уточнили, что прощание с Александром Чернецким пройдет в 12:00 в Феодоровском соборе.

Как писал сайт KP.RU, о смерти Александра Чернецкого, основателя, лидера и вокалиста группы "Разные люди" стало известно 9 ноября. Музыканту было 60 лет.

В начале 1990-х годов у Чернецкого обострилась болезнь Бехтерева — хроническое системное заболевание, поражающее суставы и позвоночник. Друзья организовывали благотворительные концерты для его лечения. Он перенес несколько операций.

В составе группы "Разные люди", в частности, играл лидер коллектива "Чиж & Co" Сергей Чиграков.