Помочь в борьбе с раком может каждый: RUSSCO проводит опросы среди населения

Российское общество клинической онкологии предлагает пройти опросы Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российское общество клинической онкологии (RUSSCO) предложило жителям страны принять участие в двух опросах, посвященных онкологическим заболеваниям. Полученные ответы помогут врачам оценить осведомленность населения о раке и улучшить взаимодействие с пациентами.

Анкеты опубликованы на сайте организации. Первая предназначена для людей, которые уже столкнулись с онкологией, а также их родственников. На ее заполнение потребуется около 15 минут. Второй опрос адресован всем совершеннолетним россиянам, он займет не более пяти минут. Обе анкеты анонимные.

В RUSSCO пояснили, что результаты позволят специалистам получить более полное представление о том, насколько хорошо жители страны разбираются в вопросах онкологии. Это необходимо, чтобы сделать информирование пациентов более актуальным и эффективным.

По данным общества, ежегодно во всем мире от онкологических заболеваний умирают около 10 миллионов человек. Чем больше россиян примут участие в опросах, тем точнее будет картина, на которую смогут опираться врачи в своей работе.

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