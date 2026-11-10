В России скоро появится национальный стандарт на русскую кухню

Роскачество: ГОСТ на русскую кухню согласован и направлен для утверждения Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Государственный стандарт (ГОСТ) на русскую кухню согласован. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

"Технический комитет согласовал ГОСТ на русскую кухню и передал его на утверждение в Росстандарт", - говорится в сообщении.

По данным организации, в окончательную версию первой редакции документа вошли 132 блюда. При этом в дальнейшем перечень будет регулярно пересматриваться и обновляться.

В Роскачестве подчеркнули, что национальный стандарт призван сохранить русскую традиционную кухню как часть нематериального этнокультурного достояния России. Также ГОСТ позволит гарантировать достоверность технологий приготовления блюд русской кухни и способствовать росту их узнаваемости и популярности в мире.

Как писал сайт KP.RU, в июле этого года в России появился новый ГОСТ на классическое пиво. Документ вступит в силу с 1 января 2027 года. Стандарт распространяется на классическое пиво, включая светлое, темное, пшеничное и безалкогольное, однако не касается специального пива.